Донецк, 20 октября, 2016, 18:21 — ИА Регнум.



bundeskanzlerin.de Лидеры стран «нормандской четвёрки»

ДНР приветствует решение «нормандской четверки» разработать к концу ноября «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений. Как сообщает пресс-служба парламента ДНР, об этом 20 октября заявил председатель Народного совета, полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Денис Пушилин, передает ИА REGNUM.

По его словам, наличие «дорожной карты» больше не позволит Киеву затягивать процесс выполнения Комплекса мер в рамках Минска-2. «Конечно, нужна дорожная карта, чтобы знать, какие пункты выполняются — политические вопросы, пункты безопасности, гуманитарного характера, экономического направления. Важно это для того, чтобы убрать спекуляции со стороны Украины, которая регулярно заявляет, что вот сейчас мы прекратим огонь, отведем технику и получим границу, а потом все остальное. Это не соответствует договоренностям, это не соответствует Комплексу мер», — напомнил Пушилин.

Накануне Пушилин отметил, что не ждет существенного прогресса от встречи «нормандской четверки» в Берлине, поскольку президент Украины Петр Порошенко не намерен выполнять Минск-2. «Необходимы политические решения, которые, мы надеемся, появятся после данной встречи. Какого-то чуда не ждем. Петр Порошенко не в состоянии и не имеет желания выполнять Минские соглашения. Его задача сейчас — затянуть процесс на как можно более длительный срок и выживать, удерживая свою власть за счет того, что будут продолжены локальные обстрелы и провокации. Для него это является аргументом, причиной экономического падения, отсутствия улучшения качества жизни граждан и тому подобное. Мы надеемся, что давление со стороны Европы, стран гарантов, Франции и Германии на Киев будет оказано, и появятся какие-то проблески в плане выполнения взятых на себя обязательств», — резюмировал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство ДНР и ЛНР неоднократно призывало Киев выполнить политическую часть Комплекса мер по реализации Минских соглашений — принять закон об амнистии бойцов ДНР и ЛНР, закон о выборах в отдельных регионах Донбасса и закрепить в Конституции Украины автономию Донбасса. В то же время украинская сторона настаивает на последовательном выполнении пунктов Комплекса мер, в частности сначала выполнить 1−3 пункты Минских соглашений — обеспечить устойчивый режим прекращения огня на линии соприкосновения, отвести тяжелые вооружения и допустить наблюдателей ОБСЕ на все объекты ДНР и ЛНР.

Напомним, 19 октября в Берлине прошли переговоры лидеров стран «нормандской четверки». В результате многочасовых переговоров президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились составить «дорожную карту» выполнения Минских соглашений, а также признали необходимость ввести в Донбасс международных миротворцев.