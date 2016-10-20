Киев, 20 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал министерство внутренних дел Украины утвердить специальный план наведения порядка в правоохранительной ситуации в областях страны. Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины 21 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Люди с оружием

«Настало время, когда решением коллегии должен быть утвержден план отработки каждой области нашей страны. Выйти на улицы, усиленное патрулирование, привлечь сюда Национальную гвардию, другие подразделения и сделать масштабно свою работу, чтобы в каждой области страны на улицах было спокойствие… Хватит, чтобы в городах, селах и поселках ходили с оружием и стреляли друг в друга», — заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр призвал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, председателя Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе, членов коллегии МВД Украины принять соответствующее решение и начать в ближайшие дни такую отработку с четкими задачами по каждому областному управлению и ответственностью.

«Также требую изменить организацию работы правоохранительных органов на местах. Я думаю, что разумные механизмы координации на местах должны присутствовать. Не подчинения, а эффективной координации, где система должна работать во взаимодействии: патрульная, участковые, уголовный розыск — это все взаимосвязано с точки зрения профилактики [совершения] и раскрытия преступлений», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, также на этом мероприятии Гройсман раскритиковал низкий уровень раскрытия преступлений Нацполицией Киева.