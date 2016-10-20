Гройсман: В городах и селах Украины ходят с оружием, стреляют друг в друга
Киев, 20 октября, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал министерство внутренних дел Украины утвердить специальный план наведения порядка в правоохранительной ситуации в областях страны. Об этом он заявил на заседании коллегии Министерства внутренних дел Украины 21 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Настало время, когда решением коллегии должен быть утвержден план отработки каждой области нашей страны. Выйти на улицы, усиленное патрулирование, привлечь сюда Национальную гвардию, другие подразделения и сделать масштабно свою работу, чтобы в каждой области страны на улицах было спокойствие… Хватит, чтобы в городах, селах и поселках ходили с оружием и стреляли друг в друга», — заявил Владимир Гройсман.
Премьер-министр призвал министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, председателя Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе, членов коллегии МВД Украины принять соответствующее решение и начать в ближайшие дни такую отработку с четкими задачами по каждому областному управлению и ответственностью.
«Также требую изменить организацию работы правоохранительных органов на местах. Я думаю, что разумные механизмы координации на местах должны присутствовать. Не подчинения, а эффективной координации, где система должна работать во взаимодействии: патрульная, участковые, уголовный розыск — это все взаимосвязано с точки зрения профилактики [совершения] и раскрытия преступлений», — отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, также на этом мероприятии Гройсман раскритиковал низкий уровень раскрытия преступлений Нацполицией Киева.