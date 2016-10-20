Санкт-Петербург, 20 октября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес на рассмотрение Законодательного собрания региона проект закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

lenoblzaks.ru Депутаты Законодательного Собрания

Доходы областного бюджета в 2017 году прогнозируются на уровне 87,5 млрд руб., в 2018 году — 91,6 млрд руб., в 2019 году — около 98 млрд руб. Расходы Ленобласти, согласно проекту, в 2017 году составят 92,7 млрд руб., в 2018 году — 97,1 млрд руб., в 2019 году — около 103,9 млрд руб.

Таким образом, как уже сообщалось, областной бюджет-2017 сверстан с дефицитом на уровне 6% от собственных доходов. Проект бюджета пока составлен без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета и других источников, которые будут направлены региону в 2017 году.

«Соответственно, в перспективе показатели по прогнозируемым доходам и расходам могут быть скорректированы в сторону увеличения», — отмечает комитет финансов Ленобласти.

По словам Александра Дрозденко, «при формировании проекта бюджета Ленинградской области на 2017 год мы стремились сохранить социальную направленность главного финансового документа, предусмотрев наибольшее финансирование для таких статей как здравоохранение, образование, социальная политика».

Не забыты в бюджете приоритетные для региона проекты, необходимые для его дальнейшего развития: строительство дорог, создание социальной инфраструктуры и реконструкция коммунальных объектов.

«Особое внимание по-прежнему будет уделяться консервативной политике в области управления государственным долгом, планомерной и тщательной работе по сдерживанию и дальнейшему сокращению долговой нагрузки на бюджет», — отметил глава 47-го региона.

Процедура «нулевого» чтения проекта областного бюджета на парламентских слушаниях назначена на 1 ноября».