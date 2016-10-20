Тула, 20 октября, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Торжественная церемония передачи автомобилей скорой медицинской помощи, закупленных за счет средств федерального бюджета, состоялась в Туле 20 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. В церемонии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, министр здравоохранения Тульской области Ольга Аванесян, руководители государственных учреждений здравоохранения Тульской области.

Машина скорой помощи

Алексей Дюмин, выступая на церемонии открытия, отметил, что автомобили скорой медицинской помощи были закуплены по распоряжению правительства РФ. Автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием.

«Здоровье наших граждан — приоритет, мы и дальше будем продолжать обновление медицинского автопарка нашей области», — подчеркнул глава региона.

Губернатор сообщил, что до конца 2016 года общая цифра обновленного автопарка медицинской техники составит 56 автомобилей.

Затем состоялась церемония вручения ключей и документов от новых автомобилей скорой медицинской помощи. Их получили главные врачи ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина», ГУЗ «Алексинская районная больница №1 им. проф. В.Ф. Снегирева», ГУЗ «Белевская центральная районная больница», ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница», ГУЗ «Веневская центральная районная больница», ГУЗ «Дубенская центральная районная больница», ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова», ГУЗ «Кимовская центральная районная больница», ГУЗ «Куркинская центральная районная больница», ГУЗ «Тепло-Огаревская центральная районная больница», ГУЗ «Щекинская районная больница».