Нарьян-Мар, 20 октября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Завершено предварительное следствие по обвинению бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по НАО в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службу СК СКР по Архангельской области и НАО.

publicdomainpictures.net Мошенничество

Следствием установлено, что в 2015 году сотрудник полиции по предварительному сговору с представителем коммерческой организации решили ввести в заблуждение двух предпринимателей о том, что им грозит привлечение к уголовной ответственности по находящимся в производстве ОЭБиПК УМВД России по НАО материалам проверок. Согласно распределенным ролям представитель коммерческой организации, получая служебную информацию от начальника ОЭБиПК УМВД России по НАО, вводил в заблуждение предпринимателей, гарантируя от имени сотрудника полиции непривлечение их к ответственности за денежное вознаграждение в размере 4 млн рублей.

Преступный умысел на хищение 4 млн рублей не был обвиняемыми доведен до конца по независящим от них обстоятельствам, так как 16 декабря 2015 года представитель коммерческой организации задержан сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области при получении части требуемой суммы в размере 1 млн рублей. Затем последовало задержание и вышеуказанного должностного лица.

В ходе допроса представитель коммерческой организации свою вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором Ненецкого АО. Бывший начальник ОЭБиПК УМВД России по НАО свою вину не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.