Краснодар, 20 октября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В Краснодаре с нового года ожидается подорожание стоимости проезда в общественном транспорте. Так, коснется введение нового тарифа трамваев, троллейбусов и автобусов МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 20 октября, после 1 января 2017 года за одну поезду краснодарцы и гости города будут обязаны платить по 23 рубля вместо нынешних 20 рублей.

Переполненный трамвай с зацеперами. 1933 год

«Увеличение стоимости проезда произойдет только на городских маршрутах регулярного сообщения, и не касается маршрутов пригородных», — отметил директор городского департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Дмитрий Павлов.

Он добавил, что на последних продолжают действовать прежние тарифы, и размер платы в ближайшее время не изменится.

Что касается обоснованности нового тарифа, то он, по словам Павлова, полностью аргументирован и оправдан. Его увеличение не только позволит сэкономить бюджетные средства, которые в виде дотаций направляются на возмещение перевозчикам межтарифной разницы, но и даст возможность направить дополнительные средства на обеспечение льгот по оплате проезда.

Как отметил директор гордепартамента, при определении тарифа оценивались затраты, которые сегодня несут перевозчики, а также принимались во внимание результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП «КТТУ» и учитывалась индексация фактически произведенных расходов предприятия в 2015 году. В итоге экономически обоснованный тариф на одну поездку и одно место багажа «вылился» в 23 рубля. Он будет единым для всех видов городского общественного транспорта — как КТТУ, так и коммерческих перевозчиков.

Директор МУП «КТТУ» Алексей Князев пояснил, что основная доля затрат КТТУ, включенных в тариф, — а именно 60% — приходится на фонд оплаты труда, 7,2% составляют амортизационные отчисления. Кроме того 27% составляются расходы — затраты на электроэнергию, ГСМ, запасные части и материалы, техническое обслуживание и текущий ремонт, автострахование и страхование жизни пассажиров, затраты на содержание трамвайных путей, контактной сети. Входят сюда и налоговые отчисления.

Князев напомнил, что вопрос о повышении стоимости проезда до экономически обоснованного уровня в 22−23 рубля поднимался еще в прошлом году, однако совместными усилиями с администрацией Краснодара удалось «отодвинуть» это повышение на год.

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«Введение нового тарифа в 23 рубля позволит МУП «КТТУ» продолжать стабильно работать и к концу следующего года выйти на безубыточную работу», — отметил Алексей Князев.

Добавим, что все ранее действующие льготы на проезд в городском общественном транспорте Краснодара будут сохранены. Кроме того, как и раньше, будет возможность приобрести безлимитные проездные билеты на неограниченное количество поездок на транспорте МУП «КТТУ».

Напомним, работу городского общественного транспорта в кубанской столице обеспечивают 18 перевозчиков, которые обслуживают 91 городской маршрут. Основной транспортный оператор Краснодара — МУП «КТТУ».

В настоящее время в городских трамваях, троллейбусах и автобусах МУП «КТТУ» стоимость проезда и одного места багажа составляет 20 рублей, для коммерческих перевозчиков: 20 рублей — в автобусах вместимостью до 32 человек и 18 рублей — более 32 человек. Добавим, что новый тариф в 23 рубля для автобусов коммерческих перевозчиков начнет действовать уже с 18 декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, до нынешнего подорожания рост стоимости одной поездки в трамвае и троллейбусе произошел с 1 июля 2014 года — с 15 до 17 рублей.