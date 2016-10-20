Женева, Швейцария, 20 октября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Ян Игеланд говорит, Россия согласилась продлить ежедневные паузы в боевых действиях в восточном Алеппо, контролируемом повстанцами, передаёт The Associated Press.

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В интервью AP он рассказал, что ООН получила устные заверения о продлении ещё на один день (в сумме на четыре дня) от дипломатической миссии России в Женеве и в письменной форме от российского военного командования в Сирии.

Игеланд отметил, что ранее, 19 октября ООН уже получала гарантии от Москвы о том, что ежедневные паузы будут расширены от 8 до 11 часов в день.

«У нас есть окно с пятницы (21 октября) как минимум до понедельника (24 октября)», — добавил помощник Стаффана де Мистуры.