Москва, 20 октября, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В России только в Москве и Санкт-Петербурге население не испытывает трудностей с доступностью медицинской помощи, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова на заседании комитета Госдумы.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

По словам министра, в десяти регионах проблема стоит особенно остро в связи с объективными условиями проживания населения. Помимо этого, имеется более 80 тыс. населенных пунктов, в которых проживает менее 100, а в некоторых случаях даже менее 10 человек, сообщила глава Минздрава.

«Очень жестко стоит проблема доступности медицинской помощи. Проблема в том, что мы не только не можем выполнить в течение часа доставку в стационары, а мы не можем в течение суток доставить, потому что таковы условия», — отметила Скворцова.

При этом, по словам министра, в приарктической зоне, в северных и дальневосточных районах проблему можно решить только развитием санитарной авиации и посредством эксплуатации в особые сезонные периоды плоскодонных судов.

По подсчетам Минздрава, на развитие вертолетной санитарной авиации потребуется 3,3 млрд рублей на 2017 год и последующие годы. «Пока таких денег в бюджете нет», — сожалеет она.