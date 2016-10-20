Брюссель, 20 октября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель утверждает, что военно-воздушные силы его страны не участвовали в авиаударах по сирийской провинции Алеппо. Об этом Мишель заявил сегодня, 20 октября, по прибытии на саммит стран Европейского союза.

UK Department for International Development Выступление Шарля Мишеля

Мишель со ссылкой на данные министерства обороны Бельгии заявил, что бельгийские ВВС не участвовали в авиаударах по сирийской провинции Алеппо. «По информации, которую я получил от министерства обороны, Бельгия не участвовала в авиаударах под Алеппо», — сказал бельгийский премьер-министр.

Он также добавил, что в ближайшие дни министерство обороны Бельгии предоставит парламенту королевства отчет о действиях вооруженных сил Бельгии в Сирийской Арабской Республике. «Парламент Бельгии в ближайшие дни получит возможность получить от Министерства обороны информацию о действиях наших военных в Сирии», — заверил Мишель.

Напомним, в ночь на 18 октября был нанесен авиаудар по селению Хасаджек в провинции Алеппо. В результате бомбардировки погибли шесть человек, еще четверо ранены, два жилых дома были разрушены. В Хасаджеке не было никаких военных объектов или террористических бандформирований. Ни одна из сторон конфликта не взяла на себя ответственность за эти авиаудары.

Позднее российские военные сообщили, что авиаудар был нанесен самолетами F-16 бельгийских ВВС. Минобороны РФ располагает данными с радиолокационных станций и средств объективного контроля, никаких ошибок быть не может — это бельгийские F-16, которые вылетели с авиабазы «Ас-Салти» в Иордании и через иракскую территорию вошли в сирийское воздушное пространство, дозаправились в воздухе от американского самолета-заправщика, а затем нанесли авиаудар по курдскому селению Хасаджек. В ближайшее время Минобороны РФ может опубликовать все доказательства совершения бельгийской стороной военного преступления.