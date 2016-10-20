Санкт-Петербург, 20 октября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В Тосненском районе Ленобласти пройдут общественные слушания по строительству мусоросжигательного завода на территории полигона опасных химических отходов «Красный Бор». О том, что Тосненский городской суд обязал местную администрацию провести обсуждения, стало известно сегодня, 20 октября. Однако власти Санкт-Петербурга утверждают, что проект воплощаться в жизнь не будет, а значит и слушания не нужны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет по природопользованию СПб Полигон «Красный Бор», понтоны над котлованами

Проект мусоросжигательной установки был разработан по заказу комитета по природопользованию еще в 2015 году организацией-подрядчиком «Пеуру Рус». Предложение сжечь 2 млн промышленных токсичных отходов, хранящихся на полигоне «Красный Бор», вызвало серьезное противостояние со стороны общественности. В итоге обсуждения проекта прекратились, именно на этапе общественных слушаний, которые должны были пройти 13 октября 2015 года в городе Никольское Тосненского района.

Читайте также: Накануне катастрофы: судьба 1,5 млн тонн токсичных отходов так и не решена

Разработчики проекта ООО «Пеуру Рус» остались недовольны тем, что о выполненной ими работе забыли. Компания обратилась в Тосненский городской суд с обжалованием решения об отмене слушаний. За время рассмотрения дела от методики сжигания отходов комитет по природопользованию окончательно отказался. Однако суд принял решение в пользу подрядчика и обязал администрацию района провести общественные слушания в Никольском 28 ноября 2016 года.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, комитет по природопользованию Санкт-Петербурга, которому подчиняется полигон, с этим решением не согласен. В обращении председателя комитета Игоря Григорьева к администрации Тосненского района сказано: «В связи с тем, что правительством Санкт-Петербурга было принято решение о бессрочном прекращении размещения опасных отходов на СПб ГУПП «Красный Бор», необходимость в строительстве экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсичных отходов на территории полигона отсутствует. Таким образом, проведение общественных слушаний по проекту нецелесообразно».

Комментировать последние события руководство ООО «Пеуру Рус» не стало, сообщив, что на данный момент «ожидается ответ от комитета по природопользованию». Очевидно, компании-подрядчику и правительству города нужно для начала согласовать свое решение по поводу обсуждаемого проекта.

Общественность находится в недоумении и высказывает предположения о том, кому проведение общественных слушаний может быть выгодно. «Либо это попытка получить дополнительные средства из бюджета Петербурга на проект, от которого официально отказались ввиду его опасности для населения. Либо же попытка реанимировать проект, введя таким хитрым способом в заблуждение активистов», — предполагает координатор движения «За экологическую безопасность» города Никольское Дмитрий Головин.

По закону, в случае прохождения общественных слушаний проект будет направлен на общественную экологическую экспертизу. За общественную отвечают некоммерческие экологические организации. Председатель северо-западного отделения общественной организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук считает, что разработка «Пеуру Рус» не сможет получить одобрение от общественных экспертов. «Технология сжигания уже давно устарела и не подходит для рекультивации полигона «Красный Бор». Я не знаю ни одной общественной организации, которая могла бы вынести положительное заключение по проекту, вредному для окружающей среды», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM эксперт.

После общественной будет проведена государственная экологическая экспертиза, за которую отвечают Ростехнадзор и Роспотребнадзор. Чтобы получить положительный ответ от этих ведомств, безопасность и минимальные угрозы проектируемой установки должны быть полностью доказаны и обоснованы. Существующие на данный момент мнения говорят о том, что проект «Пеуру Рус» такое будущее не ждет.

Читайте также: Власти Ленобласти поторапливают полигон «Красный Бор» с рекультивацией

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга обещает рекультивировать опасный полигон к 2025 году. На данный момент технология переработки накопленных токсинов не выбрана.