Москва, 20 октября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Тариф в фонд ОМС на работающее население будет увеличен с 5,1 до 5,9%, а бюджет фонда предполагается увеличить на 10%, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на заседании комитета Госдумы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сварщик

«Удалось согласовать увеличение тарифа страховых взносов фонда ОМС на работающее население — с 5,1 до 5,9% к концу 2019 года на весь период следующего выборного цикла до 2025 года», — сообщила Скворцова.

Одновременно, по ее словам, бюджет фонда ОМС будет увеличен в 2017 году на 10%. «Удалось отстоять и убедить финансово-экономический блок сохранить за фондом ОМС 91,2 млрд рублей, которые должны были уйти в декабре в федеральный бюджет», — отметила министр.

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