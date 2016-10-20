Мурманск, 20 октября, 2016, 17:53 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Комитет Мурманской областной Думы рассмотрел проект регионального закона «О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Заксобрания, законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума для пенсионеров Мурманской области на 2017 год в размере 12 090 рублей.

«Это на 752 рубля больше, чем в 2016 году, — подчеркнули в пресс-службе. — Также рекомендован к принятию Думой в первом чтении законопроект, увеличивающий размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, которая является одной из мер социальной поддержки граждан. Установленные ранее размеры фиксированных выплат предложено скорректировать с учётом роста цен в сфере ЖКХ. Данная мера потребует в 2017 году привлечения дополнительных средств областного бюджета в размере более 103 миллионов рублей».

Напомним, региональный закон, устанавливающий с 1 января 2016 года фиксированный размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ) льготным категориям граждан был принят в июле прошлого года. Он предполагал установление гражданам с одинаковым льготным статусом одинакового размера выплаты независимо от расходов на квартплату.

Однако в начале декабря Государственной Думой во втором чтении был принят законопроект, вступление в силу которого даст регионам основные ориентиры по совершенствованию мер социальной поддержки граждан, исходя из принципов адресности и нуждаемости. В итоге областные власти ввели годовой мораторий на вступление в силу фиксированного размера ЕЖКВ.

«Правительство провело очень серьёзную работу над этим законопроектом, — отметила на заседании комитета Думы по социальной политике и охране здоровья его глава Надежда Максимова. — Теперь наша общая задача — изучить ко второму чтению все нюансы, которые касаются отдельных категорий получателей ЕЖКВ, в первую очередь, жителей сельских поселений».

Напомним, вот уже несколько месяцев власти оставляют практически нетронутой величину прожиточного минимума в регионе. Так, в начале августа прожиточный минимум был увеличен на 50 рублей, в мае текущего года — на 100. Сейчас величина прожиточного минимума по Мурманской области составляет: в расчёте на душу населения — 13 731 рубль, для трудоспособного населения — 14 281 рубль, для пенсионеров — 11 439 рублей, для детей — 14 223 рубля.

Отметим, по данным ИА REGNUM, ещё в прошлом году мурманчане тратили более половины прожиточного минимума на оплату ЖКУ.