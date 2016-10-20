Архангельск, 20 октября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. По информации ветеринарной инспекции Архангельской области, с момента введения карантина в первой угрожаемой зоне (в радиусе пяти километров от обнаруженных очагов) находилась 1741 свинья, подлежащая уничтожению. Мероприятия по ликвидации животных завершены в шести районах области: Коношском, Шенкурском, Плесецком, Каргопольском, Онежском и Няндомском. Сейчас в этих районах готовят документы для снятия карантина по африканской чуме свиней. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

geograph.org.uk Свиньи

Иначе обстоит дело в Холмогорском и Устьянском районах. Изъятию там подлежат ещё 69 свиней (45 в Устьянском районе и 24 в Холмогорском районе). На данный момент в отношении собственников личных подсобных хозяйств, которые препятствуют изъятию животных, ведётся административное производство.

Заместитель председателя правительства области Виктор Иконников отметил, что властями будет принят порядок возмещения хозяйствам нанесённого карантинными мероприятиями ущерба.

Его размер будет определяться на основании рыночной стоимости животных и изъятых продуктов животноводства в соответствии с данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 по 25 сентября в восьми районах области был зафиксирован падёж поросят. Для исследования на африканскую чуму свиней было отобрано 66 проб материала и направлено в региональную ветеринарную лабораторию. Положительными оказались 54 пробы. В восьми районах области был выявлен 41 эпизоотический очаг в 31 населенном пункте.

Отметим, что в интервью ИА REGNUM, председатель регионального отделения «Ассоциации фермеров России» Михаил Силантьев сказал о том, что низкая поддержка частных животноводческих хозяйств в Архангельской области привела к тому, что фермеры, гонясь за низкой стоимостью, покупают животных с рук, без сопроводительных документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что карантин по чуме свиней пришлось вводить в двух регионах СЗФО — Архангельской и Вологодской. Причиной заражения стала несанкционированная продажа животных у предпринимателя из Ярославля. Этим делом сейчас занимается полиция.