Ставрополь, 20 октября, 2016, 17:50 — ИА Регнум.



Dieselducy Грузовой лифт

В Ставрополе расследуют причины падения лифта с рабочими в строящемся крыле торгового центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Следователи уже изучили место происшествия, нашли очевидцев, которых допрашивают. Устанавливаются виновники произошедшего.

Проверку по факту падения лифта проводит и прокуратура региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. Прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований законодательства при строительстве объекта недвижимости.

Напомним, накануне вечером 19 октября в строящемся крыле торгового центра «Европейский» Ставрополя сорвался грузовой лифт с четырьмя рабочими. Причиной падения лифта следователи называют нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда.

Всех пострадавших немедленно отвезли в больницу, где им оказывается помощь.

Ранее в МЧС уточнили ИА REGNUM, что лифт, по предварительным данным, в эксплуатацию еще не вводился.