Москва, 20 октября, 2016, 17:49 — ИА Регнум. Минимум треть от запланированного количества перинатальных центров будет построена в России до конца 2016 года, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на заседании комитета Госдумы.

Свободный Художник Тверской областной перинатальный центр

«Из 32 строящихся перинатальных центров минимум 10 будут сданы в этом году», — сообщила министр.

По ее словам, еще два центра будут открыты к январю, остальные 20 находятся в «разной степени готовности»: из них 10 будут сданы в первом полугодии 2017 года, остальные — во втором полугодии».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, завершить строительство 32 центров должны были в 2016 году.