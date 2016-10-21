Москва, 21 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Сергея Нарышкина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Бывший спикер Госдумы избран по Кингисеппскому одномандатному округу Ленинградской области. Однако с 5 октября Нарышкин возглавляет Службу внешней разведки (СВР).

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Нарышкин объяснил избирателям, что предложение президента России возглавить СВР стало для него большой честью и знаком высокого доверия, а также возможностью «послужить нашей стране на стратегически важном направлении».

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Однако обещания, которые давал Нарышкин жителям Ленобласти в ходе предвыборной кампании, не будут забыты. «Я попросил коллег, избранных в Государственную думу, продолжить работу, которую я вёл в Ленинградской области в качестве депутата», — сообщил спикер Госдумы прежнего созыва.

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