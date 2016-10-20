Липчане через прокуратуру требуют энергетиков вернуть крышки на люки
Липецк, 20 октября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. ОА «Липецкая городская энергетическая компания» обязана привести водопроводную сеть в селе Сселки в надлежащее техническое состояние. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, жители села жалуются на опасные для жизни открытые водопроводные люки.
Прокуратура Правобережного района провела проверку по коллективному обращению жителей Сселок. Выяснилось, что ОА «ЛГЭК» нарушает законодательств о водоснабжении и водоотведении. Водопроводные сети села, которые стоят на балансе акционерного общества, по своему эксплуатационному состоянию не соответствуют предъявляемым требованиям.
На двух улицах — Кирова и Ленина — на водопроводных люках отсутствуют крышки. При этом, люки не огорожены и не обозначены предупреждающими знаками, что создает угрозу для селян: туда случайно может упасть ребенок или невнимательный взрослый. Компания не принимали никаких мер к устранению нарушений.
Прокурор внес представление в адрес генерального директора АО «ЛГЭК» с требованием принять незамедлительные меры по приведению водопроводной сети в надлежащее техническое состояние.
Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая претензия к компании: в начале 2016 года прорвало канализационный коллектор АО «ЛГЭК», из-за чего неочищенные сточные воды попали на снежный покров реки в районе пляжа ЛТЗ. Порыв был локализован силами работников предприятия, по факту аварии виновные должностные лица и предприятие были привлечены к административной ответственности. Однако закон «Об охране окружающей среды Липецкой области» обязует юридические лица, осуществляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, извещать управление экологии и природных ресурсов области об авариях и мерах, которые предпринимаются для обеспечения экологической безопасности населения и сохранения окружающей среды. Сделать это компания должна была в течение трех часов с момента возникновения аварийной ситуации, но администрация АО «ЛГЭК» это требование не выполнила. В отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение требований в области охраны окружающей среды», а руководство также получило представление.