Липецк, 20 октября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. ОА «Липецкая городская энергетическая компания» обязана привести водопроводную сеть в селе Сселки в надлежащее техническое состояние. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, жители села жалуются на опасные для жизни открытые водопроводные люки.

ru.torange.biz Открытый люк

Прокуратура Правобережного района провела проверку по коллективному обращению жителей Сселок. Выяснилось, что ОА «ЛГЭК» нарушает законодательств о водоснабжении и водоотведении. Водопроводные сети села, которые стоят на балансе акционерного общества, по своему эксплуатационному состоянию не соответствуют предъявляемым требованиям.

На двух улицах — Кирова и Ленина — на водопроводных люках отсутствуют крышки. При этом, люки не огорожены и не обозначены предупреждающими знаками, что создает угрозу для селян: туда случайно может упасть ребенок или невнимательный взрослый. Компания не принимали никаких мер к устранению нарушений.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора АО «ЛГЭК» с требованием принять незамедлительные меры по приведению водопроводной сети в надлежащее техническое состояние.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая претензия к компании: в начале 2016 года прорвало канализационный коллектор АО «ЛГЭК», из-за чего неочищенные сточные воды попали на снежный покров реки в районе пляжа ЛТЗ. Порыв был локализован силами работников предприятия, по факту аварии виновные должностные лица и предприятие были привлечены к административной ответственности. Однако закон «Об охране окружающей среды Липецкой области» обязует юридические лица, осуществляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, извещать управление экологии и природных ресурсов области об авариях и мерах, которые предпринимаются для обеспечения экологической безопасности населения и сохранения окружающей среды. Сделать это компания должна была в течение трех часов с момента возникновения аварийной ситуации, но администрация АО «ЛГЭК» это требование не выполнила. В отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение требований в области охраны окружающей среды», а руководство также получило представление.