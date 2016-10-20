Симферополь, 20 октября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. На одном из совещаний в Совете министров Крыма вице-премьер республики Дмитрий Полонский использовал в своей речи слово «флешмоб», после чего глава республики Сергей Аксёнов попросил более это слово не употреблять, поскольку в стране «импортозамещение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Дмитрий Анатольевич, импортозамещение. Слово «флешмоб» надо из лексикона удалить», — прервал речь Полонского Аксёнов.

«Народная забава», — тут же исправился Дмитрий Полонский.

Глава республики самокритично заявил, что и в его речи слова-паразиты присутствуют. «Но просто уже пора прекращать», — сказал Сергей Аксёнов.

В прошлом году российский политик Владимир Жириновский предложил заменить слово «сэлфи» в значении «фотографировать самого себя» на слово «себяшки». Правда, русскоязычный эквивалент так и не прижился.