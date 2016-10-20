Владивосток, 20 октября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Во Владивостоке специалисты охотничьего надзора поймали тигра, который гулял по городу несколько дней. Об этом сегодня, 20 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на директора дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

Da belkin Амурский тигрёнок

Сообщается, что специалисты охотнадзора Приморья поймали тигренка возле бухты Шамора. На вид ему около 1−1,5 года. После первоначального осмотра повреждений у тигра не выявлено.

Пойманный тигр доставлен в центр реабилитации и реинтродукции тигров. Там тигра осмотрят и решат его дальнейшую судьбу. Скорее всего, он будет возвращен в дикую природу.

Арамилев рассказал, что никаких проблем с поимкой тигра не возникло, так как у специалистов охотнадзора большой опыт в этом деле.

Напомним, в ночь на 19 октября двое местных жителей сообщили, что видели тигра в городе. Специалисты охотнадзора считают, что пойманный тигр может быть тем же самым тигром, который был замечен в городе Артем, но тогда его поймать не удалось.