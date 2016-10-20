Нижний Новгород, 20 октября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Режим строжайшей экономии при исполнении бюджета Нижегородской области, который анонсировал губернатор Валерий Шанцев, начинает действовать. Одними из первых под него попали профессиональные спортивные клубы и предприятия, оказывающие им спонсорскую помощь.

Андрей Репин ИА REGNUM Спонсорам нижегородских спортклубов сокращают объем налоговых льгот

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, спортивные клубы Нижегородской области могут в 2017 году лишиться серьезной части финансовых поступлений. Нижегородские депутаты предлагают в 2,5 раза сократить объем налоговых льгот для организаций, спонсирующих спортклубы. В свою очередь спонсоры могут сократить объемы финансовой поддержки клубов, оставшись без господдержки.

Читайте также: Нижегородские власти обещают профицитный бюджет на ближайшие три года

Предложение о снижении льгот поступило в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области, на котором обсуждался проект закона о снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 2017 году.

Законопроектом предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль не более чем на 7,5% для организаций, которые оказывают финансовые пожертвования спортивным клубам и командам региона. Общая сумма льгот для спонсоров должна составить около 1 млрд рублей.

Примечательно, что днем ранее этот законопроект уже был одобрен комитетом по социальным вопросам.

В ходе заседания бюджетного комитета депутат от КПРФ Владимир Буланов предложил сократить общую сумму льгот до 400 млн рублей. Никаких финансовых обоснований и расчетов к своему предложению Буланов не предоставил.

Андрей Репин ИА REGNUM Депутат Заксобрания Владимир Буланов предложил урезать объем налоговых льгот для спонсоров спортивных клубов в 2,5 раза

Против сокращения размеров налоговых льгот для спонсоров выступил глава бюджетного комитета Александр Шаронов. По его словам, принимать такие серьезные финансовые решения без проведения финансовых расчетов крайне безответственно. Подобные решения должны быть обязательно аргументированы и не приниматься «на ходу».

Также Шаронов добавил, что каждый рубль, потраченный на спорт высоких достижений, в эту отрасль привлекается два рубля спонсорских денег. Поэтому депутатам необходимо понимать, что при сокращении объема налоговых льгот сразу на 600 млн рублей, спортивные клубы потеряют сумму, в два раза большую. Кроме того, спонсоры просто не будут поддерживать спортклубы, которые не получают поддержку от государства.

Андрей Репин ИА REGNUM Глава бюджетного комитета Александр Шаронов считает, что принимать на ходу решения о резком сокращении налоговых льгот — безответственно

Тем не менее, главе бюджетного комитета не удалось убедить депутатов в своей правоте. Члены комитета проголосовали за сокращение налоговых льгот, и именно в таком виде вопрос будет вынесен на заседание Законодательного собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фракция КПРФ неоднократно выступала за сокращение или отмену налоговых льгот для организаций, оказывающих спонсорскую помощь спортивным клубам. Депутаты считают, что данные средства модно было бы направить на более важные социальные статьи расходов.

Читайте также: Нижегородский губернатор: «Экономика работает не так, как хотелось бы»

Губернатор Нижегородской области 19 октября заявил, что бюджет региона на 2017 год будет выполняться в режиме строжайшей экономии.