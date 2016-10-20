Минск, 20 октября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Почти четыре сотни минчан поставили свои подписи под обращением к Минкультуры и Мингорисполкому, пытаясь спасти от уничтожения сохранившиеся здания уникального квартала послевоенной застройки в центре Минска — Осмоловку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Октябрьская площадь Минска: территория бывшего музея Великой Отечественной войны (между Дворцом Республики и ДК профсоюзов) — лакомый кусок для избранных инвесторов

Ансамбль сооружений в границах улиц Богдановича, Киселева, Куйбышева и Коммунистическая включает жилые дома, две трансформаторные подстанции, декоративные элементы фасадов зданий, планировочную структуру и фрагменты ограждения, а также ландшафт, включающий в себя, помимо прочего, деревья, посаженные «выдающимися учеными, артистами, деятелями культуры, легендарными военными», сказано в обращении.

356 подписавшихся под обращением констатировали «необходимость придания статуса историко-культурной ценности материальному недвижимому ансамблю жилых кварталов Минска 1945−1950 годов постройки». По их мнению, Осмоловка является «уникальным атмосферным местом для Минска» и «главным основанием для сохранения застройки, «духа места», которое является притягательным не только для жителей столицы, но и для туристов, гостей, творческих инициатив».

«Этот первый послевоенный минский район стал образцом развития столицы республики, примером для формирования жилых зон городов страны на весь период восстановления. Кварталы обладают особой планировочной структурой, которая ценна своей тягой к «парадности», создаваемой за счет размещения объектов как бы в шахматном порядке, где боковые дома для центрального играют роль своеобразного партера», — констатировали минчане.

Позиция властей республики и Мингорисполкома по Осмоловке неоднократно озвучивалась, преимущественно, кулуарно и сводилась к твёрдому намерению снести послевоенные строения как не имеющие исторической и иной ценности. Минчане категорически не согласны с такими оценками чиновников, усматривая в их действиях коррупционный мотив: территория в центре Минска является лакомым куском для любого застройщика.

Не дожидаясь сноса всех зданий, приближенные к Александру Лукашенко бизнесмены потихоньку скупают десятилетиями не ремонтировавшиеся здания. Одно из них было снесено с последующим возведением «новодела» для продюсерского центра «Спамаш» в стиле, отражающем вкусы нуворишей.

Примеров полного игнорирования мнения минчан при застройке Минска предостаточно. Из окон Минкультуры можно наблюдать скандально известный «Дом Чижа», который многими в самых мягких выражениях называется «уродским». Массовую и резко негативную реакцию минчан вызвало строительство гостиничного комплекса Kempinski площадью около 23 тыс квадратных метров в парке имени Максима Горького — ещё один проект Юрия Чижа, приближённого к Александру Лукашенко. Сейчас, после серии курьёзов и недоразумений, стоит вопрос о сносе огромных железобетонных конструкций, так как достраивать желающих нет.

Ещё один известный гостиничный бренд подпортил репутацию в Минске — недостроенный отель Hyatt Regency выставлен на продажу. Заказчиком строительства комплекса зданий площадью свыше 46 тысяч квадратных метров выступила обанкротившаяся компания «Сырьевые ресурсы», за которой, предположительно, скрываются небедные белорусы — владельцы зарубежных юрлиц-учредителей минской фирмы-заказчика строительства. Так это или нет — жители города не информированы, зато уверены, что подобные проекты без одобрения на «самом верху» начать невозможно. Достраивать наполовину возведённый Hyatt, производить отделку, оснащение и прочие работы тоже некому — во время кризиса никто не желает инвестировать десятки миллионов долларов в ожидание лучших времён.

Ещё большие инвестиции планировалось направить в строительство злополучного «Минск-Сити», переименованного в «Минск-Мир» и отданного под застройку сербской компании Dana Holding. Ожидалось, что братья Боголюб и Драгомир Каричи инвестируют в проект около $3,5 млрд и на успех смогут полюбоваться лидеры бывшей Югославии осенью этого года, о чём было заявлено 20 ноября 2015 года во время торжественной церемонии закладки памятной капсулы на площадке строительства многофункционального комплекса с участием Александра Лукашенко и президента Сербии Томислава Николича.

Судя по отсутствию уважаемых людей, «Минск-Мир» весьма далёк от завершения. Потенциальные жильцы на форумах выкладывают фотографии каркаса первого многоэтажного дома «Диадема», активно обсуждают использование монтажной пены между стенами и потолками, другие вопросы. О футуристичных небоскрёбах, которые в районе аэропорта «Минск-1» должна была построить российская «Итера», уже почти никто не вспоминает.

20 октября зампред Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей в ходе пресс-конференции сообщила о предложении городских властей потенциальным застройщикам освоить около 50 участков. Они будут выделяться через аукцион или без такового, на усмотрение чиновников. Власти желают видеть на этих участках инновационные производства, жильё повышенной комфортности и объекты общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, вскоре после состоявшегося 2 сентября обсуждения доклада о развитии Минска и прилегающих к нему территорий Александр Лукашенко подписал указ о корректировке генерального плана Минска с прилегающими территориями, уточнив вопросы его реализации до 2030 года. В то же время власти республики стремятся ограничить строительство жилья в Минске и тем самым воспрепятствовать миграции провинциалов, что на практике привело лишь к поддержанию высоких цен на аренду и созданию условий для коррупционных преступлений.