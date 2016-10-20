Рига, 20 октября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Таможенная полиция Службы государственных доходов Латвии (СГД) в октябре 2016 года конфисковала на литовско-латвийской границе более 200 кг гашиша, стоимостью 2 млн евро, рассказал директор управления таможенной полиции СГД Каспар Подиньш, сообщает LETA.

Københavns Politi Наркотики

Нарушение было вскрыто в результате международного сотрудничества латвийских и литовских таможенных экспертов. Сообщается, что на литовско-латвийской границе внимание таможенников привлекли грузовая автомашина «Nissan» с эстонскими номерными знаками и автомобиль «Ford» с немецкими номерными знаками. В результате обследования, проведенного с помощью служебных собак, таможенники обнаружили в специально оборудованном днище машины «Nissan» тайник, в котором находилось более 200 кг гашиша, а в салоне и моторном отделении «Ford» — 564,3 г гашиша. Эксперты также сообщили, что из изъятого количества гашиша можно приготовить 400 тысяч доз наркотика, стоимость которых может превышать 2 млн евро.

По информации полиции, водители обеих автомашин, жители Эстонии, задержаны и помещены в следственный изолятор. Начат уголовный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвию пересекают пути транзита наркотиков как с востока на запад, так и с севера на юг. Наркотики поступают из Китая и Нидерландов, а также из Великобритании, Франции, Ирландии, Бельгии, Чехии. Также поездами и автотранспортом они ввозятся из Белоруссии, Литвы, Украины. Несмотря на то, что в 2015 году употребление спайсов значительно сократилось, на рынке вновь появился кокаин, а также контрабандные психотропные медикаменты.

Читайте также: В Латвии вырос объем наркотиков, обнаруженных в почтовых отправлениях