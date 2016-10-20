Рига, 20 октября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Из Китая в Ригу впервые в истории направляется тестовый контейнерный железнодорожный состав. Поезд отправился из китайского города Иу (Yiwu) сегодня, 20 октября, и прибудет в столицу Латвии в начале ноября, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Glucke Контейнерный поезд

Маршрут состава — Иу-Забайкальск-Рига, протяженность маршрута — 11 066 км. В Риге составу обещают устроить торжественную встречу на центральном вокзале. Организаторами рейса выступили латвийская ж/д компания LDZ Loģistika, российская компания TransContainer и китайская государственная компания «Китайские железные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2016 года президент АО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Эдвин Берзиньш и глава Китайских железных дорог (КЖД) Шэн Гуанцзу подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в организации движения поезда China Railway Express из Китая в Европу, сообщает BNS со ссылкой на Министерство сообщения Латвии. Протокол подписан во время визита в Китай министра сообщения Улдиса Аугулиса.

В частности, руководители железнодорожных компаний договорились организовать первый пробный рейс поезда из Китая в Латвию до конца 2016 года. Также стороны договорились о совместной работе по укомплектованию поезда грузами, координируя сотрудничество с грузовладельцами, поставщиками и совместные маркетинговые мероприятия. Ответственными за организацию первого рейса поезда будут предприятия LDz Cargo logistika и China Railway Container Transport Corporation.

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