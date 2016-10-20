Рязань, 20 октября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Начальник отдела капитального строительства Академии ФСИН России в Рязани, который подозревается в получении взятки, взят под стражу. Такое решение принял суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.

pixabay.com Взятка

Сейчас по делу проходят необходимые мероприятия. В частности, проводятся обыски и допросы.

Как ИА REGNUM сообщили в Академии ФСИН, руководство также решило провести служебную проверку. Уголовное дело сотрудники Академии называют «чрезвычайным происшествием».

«Руководство и коллектив академии воспринимает случившееся как позорный поступок должностного лица, опорочивший репутацию широко известного в регионе и за его пределами ВУЗа», — говорится в сообщении Академии.

Напомним, что в получении взяток подозреваются два сотрудника Академии — начальники отдела капительного строительства и один из рядовых его подчиненных. По версии следствия, рядовой сотрудник в июле и августе 2016 года несколько раз получал деньги от строительной фирмы. Сумма взятки составляет 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал подписать акты приемки отремонтированного объекта академии.

Начальник отдела, как считают следователи, получил взятку единожды — в сентябре 2016 года. Руководитель строительной фирмы привез ему материалы для ремонта квартиры на сумму 200 тысяч рублей.