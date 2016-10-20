Париж, 20 октября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Власти Франции говорят, что закрытие импровизированного лагеря в Кале теперь «неизбежно», и правительство обеспечило места для размещения его жителей в остальных частях Франции, передаёт Daily Mail.

VOA- Nicolas Pinault Лагерь беженцев в Кале. Октябрь 2015

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв сообщил журналистам о важности спасения мигрантов от «холода и грязи» и пообещал учесть гуманитарные соображения.

Казнёв выступил в северном городе Вильнёв-д'Аск, куда были направлены около 80 молодых мигрантов для продолжения обучения в университете.