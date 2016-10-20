Москва, 20 октября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Официальная Москва не занимается проведением антипольской риторики, в отличие от Варшавы, которая еженедельно делает антироссийские заявления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 октября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

«Проходит неделя от брифинга до брифинга. Хотя бы кто-то за неделю вы слышали что-то антипольское, что-то против Варшавы, что-то против Польши, что-то, задевающее поляков? Нет! Единственное, когда мы говорим о Польше — ситуации при пересечении границы, проблемные вопросы, также контакты по линии МИД. А также просьбы прокомментировать ситуацию в Варшаве! А теперь проанализируйте то, что говорили в Варшаве», — сказала Захарова.

В качестве примеров она привела заявления глав МИД и Минобороны Польши: «Что там только ни наговорил Витольд Ващиковский. Этот человек — министр иностранных дел. Сколько министр обороны интересного назаявлял! Мы не заявляем ничего, что было бы унизительным. Если такие заявления есть — покажите. Я их не видела. Каждую неделю мы слышим очередные помои в наш адрес. Мы готовы к улучшению отношений, но мы их не ухудшали. Если бы такие же заявления сделали в России, представьте, что бы началось!».

Захарова подчеркнула, что Россия не делала агрессивных шагов в отношении Польши: «Что в отношении Польши Россия совершала за два-три месяца, что можно было бы рассматривать как агрессивный шаг? Вот в чём кроется суть вопроса».