Радио REGNUM: первый выпуск за 20 октября
Москва, 20 октября, 2016, 16:53 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Итоги переговоров «нормандской четверки». К чему пришли лидеры стран в ходе обсуждения украинского вопроса? Какие заявления они сделали относительно урегулирования сирийского конфликта? Что в это время происходит в Алеппо?
- МИД Сербии выражает протест по вопросу «антироссийских» санкций;
- В Йемене начал действовать режим прекращения огня;
- Дебаты кандидатов в президенты США: главная тема — Владимир Путин.