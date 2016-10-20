Душанбе, 20 октября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Таджикское консульство в афганском городе Файзабад передало гуманитарную помощь для 35 семей внутренних беженцев в Афганистане.

Hashoo Foundation USA Афганские беженцы

По информации пресс-службы дипучреждения, первый груз, состоящий из продуктов питания и предметов первой необходимости, роздан беженцам из города Кундуз, временно разместившихся в провинции Бадахшан. Отмечается также, что Таджикистан планирует и впредь продолжать поставки гуманитарной помощи для афганских беженцев.

ИА REGNUM напоминает, что 3 октября 2016 года боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) с нескольких направлений атаковали административный центр провинции Кундуз, граничащей с Таджикистаном. Ожесточенные бои за город продолжались 10 дней, после чего правительственные силы вытеснили нападавших.

Согласно данным, опубликованным в докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, бежать из Кундуза были вынуждены более 32 тысяч местных жителей.

Кстати, Таджикистан сам регулярно получает гуманитарную помощь, стоимость которой с начала 2016 года составила $34 млн (2,1 млрд рублей).

Отметим также, что в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, граничащей с афганским Бадахшаном, сегодня, 20 октября, стартовали масштабные таджикско-китайские антитеррористические учения, которые продлятся до 24 октября 2016 года.