Калуга, 20 октября, 2016, 16:47 — ИА Регнум.



zskaluga.ru В Законодотельном Собрании Калужской области

Около тридцати вопросов рассмотрели сегодня, 20 октября, на заседании сессии депутаты регионального парламента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Законодательного собрания Калужской области.

Ряд документов, принятых на заседании, коснутся налоговой политики региона. В частности депутаты внесли изменения в закон о патентной системе налогообложения. Стоит отметить, что стоимость патента определяется величиной потенциально возможного годового дохода индивидуальных предпринимателей.

Раньше эти цифры были едины для всей области, теперь они будут корректироваться коэффициентами в зависимости от муниципального образования. Если для Калуги и Обнинска коэффициент будет равняться единице, то, к примеру, для Ульяновского района величина потенциальных доходов будет уменьшена коэффициентом 0,6. Как следствие, снизится и стоимость патентов для предпринимателей в этих муниципалитетах.

Депутаты также расширили перечень видов деятельности, для которых возможно применение упрощенной, патентной системы налогообложения. В частности, перечень дополнят такие виды деятельности, как сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей, производство молочной продукции и плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав, уход за престарелыми и инвалидами, разработка программ для ЭВМ и ряд других. Комментируя принятый документ, первый заместитель председателя Законодательного собрания области Виктор Бабурин отметил: «Открыть свое дело в Калуге, или в Обнинске легче, чем в отдаленных районах. Поэтому справедливо, если для них будет снижена стоимость патента. Это даст им возможность получать дополнительную прибыль и развиваться».

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками автотранспортных средств категорий «Автобусы» и «Грузовые автомобили», оснащенных газовым двигателем депутаты ввели пониженную ставку транспортного налога на 2017−2020 годы. Это станет стимулом к использованию более экологичного, чем бензин, моторного топлива.

Депутаты приняли ряд документов, касающихся сферы ЖКХ.

К примеру, нашли поддержку и законопроекты, призванные оптимизировать региональную систему капитального ремонта многоквартирных домов. Парламент закрепил норму, согласно которой решение общего собрания собственников о переходе со счета регионального оператора на специальный счет будет вступать в силу через год после направления соответствующих документов в фонд капремонта.

Калужские парламентарии попросят Госдуму предоставить регионам дополнительные рычаги контроля за деятельностью управляющих компаний. В адрес федерального парламента депутаты направят ряд актуальных инициатив. В их числе проект закона о предоставлении регионам права устанавливать дополнительные требования к лицензированию деятельности управляющих компаний. Дело в том, что федеральным законодательством установлены единые правила лицензирования, которые не учитывают специфику регионов — климатические и экономические условия, состояние жилищного фонда и инженерно-технической инфраструктуры. Кроме того, по мнению депутатов, деятельность юридических лиц, управляющих многоквартирными домами, должна быть поставлена под дополнительный контроль со стороны органов государственной власти субъектов.

Областные депутаты также добиваются снижения стоимости подключения к системам водоснабжения. В адрес Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева калужские депутаты направят обращение по поводу стоимости подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Сейчас тариф на подключение к централизованной системе водоснабжения составляет 1817 рублей за погонный метр, за подключение к канализации — 7167 рублей. Никаких льгот для социально незащищенных категорий граждан не предусмотрено. Более того, согласно постановлению федерального правительства, исполнителем данных работ может быть только водоканал.

Депутаты предложат федеральному правительству дать гражданам возможность прокладывать коммуникаций собственными силами с последующей их передачей на баланс «Водоканала». Кроме того, предлагается дифференцировать ставки в зависимости от мощности и длины водоводов в городах и сельской местности; при подключении объектов, не предназначенных для предпринимательской деятельности, установить единую ставку оплаты в размере от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от расстояния до точки подключения.

«Цены на подключение к водоснабжению и водоотведению для простых граждан неподъемные. Потому мы выработали ряд мер, которые позволят снизить стоимость этих услуг. Кроме того, мы хотим, чтобы граждане могли прокладывать необходимые коммуникации своими силами, передавая в последствии сети на баланс «Водоканала», — заявил вице-спикер калужского областного парламента Виктор Бабурин.