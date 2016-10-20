Вашингтон, 20 октября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Сайт WikiLeaks 20 октября обнародовал очередную, 13-ю порцию частных сообщений Джона Подесты, председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

commons.wikimedia.org Флаг WikiLeaks

Напомним, первая часть переписки была опубликована 8 октября, с тех пор администрация сайта регулярно выкладывает новые партии, по несколько тысяч сообщений в каждой. С публикацией последней порции общественности доступны более 23 тысяч сообщений.

В первых числах октября текущего года основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе видеоконференции в Берлине пообещал до конца года обнародовать «значительные данные» по членам правительств неких трех стран и по выборам президента в США.