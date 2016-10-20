Ярославль, 20 октября, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В Ярославле будут разрабатывать лекарственный препарат для лечения ревматоидного артрита. Проект реализует Центр трансфера фармацевтических технологий имени М.В. Дорогова, созданный на базе Ярославского государственного педагогического университета. На это научный центр получит 33 миллиона рублей в рамках федеральной целевой программы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

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В течение 10 лет исследовательская группа ЯГПУ проводила исследования, связанные с поиском молекулы, способной эффективно воздействовать на причины развития артрита. В августе 2016 года полученный результат был представлен на рассмотрение конкурсной комиссий Министерства образования и науки. В октябре Ярославский педуниверситет официально был признан победителем открытого конкурса на проведение доклинических исследований инновационного лекарственного средства для лечения ревматоидного артрита.

Госконтракт рассчитан на три года, по итогам которых должна быть разработана технология получения активной фармацевтической субстанции и проведены патентные и доклинические исследования. Также ярославские специалисты подготовят нормативно-техническую документацию на основе анализа результатов.

Ревматоидный артрит — системное иммуновоспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов. Зачастую болезнь поражает пациентов наиболее трудоспособного возраста — 30 — 60 лет. При отсутствии лечения ревматоидный артрит очень быстро приводит к полной инвалидизации и может стать причиной сокращения продолжительности жизни на 5 — 10 лет. В России общее количество больных ревматоидным артритом составляет около 1 миллиона человек.