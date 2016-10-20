Брюссель, 20 октября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Власти Бельгии разместят дополнительный полицейский контингент вдоль границы с Францией в ожидании демонтажа лагеря мигрантов в Кале, передаёт Daily Mail.

Eoghan OLionnain Бельгийская полиция

Правительство намерено предотвратить въезд в пограничные районы Бельгии мигрантов, покидающих лагерь на севере Франции и пытающихся достичь Великобритании.

Бельгия «привержена к тому, чтобы не иметь такие лагеря на нашем берегу. Поэтому мы мобилизуемся, в случае необходимости и настолько долго, как это требуется», — рассказал глава бельгийского МВД Ян Ямбон каналу VRT. В пограничные регионы будут направлены 120 офицеров полиции.

В лагере беженцев в Кале проживали от 6 до 10 тысяч мигрантов.