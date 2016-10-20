Подрядчики не хотят иметь дела с мэрией Ярославля
Ярославль, 20 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Ярославле складывается напряженная ситуация с выполнением муниципальных контрактов. Из-за отсутствия финансирования некоторые подрядчики уже сегодня не выражают желания брать контракты. Другие задумываются, имеет ли смысл продолжать отношения с мэрией в следующем году, сообщает корреспонденту ИА REGNUM по итогам опроса подрядных организаций.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, программы благоустройства областного центра профинансированы из областного бюджета лишь на 2%, тогда как готовность объектов составляет 95%. В связи с этим окончание работ затягивается — у подрядчиков просто нет средств на это, ведь муниципальные контракты заключаются на условиях постоплаты, и организации вынуждены вкладывать собственные средства. Однако, уточняют подрядчики, мэрия не расплатилась с ними и по прошлогодним контрактам.
Для ООО «СК «ДорТехСтрой» это обстоятельство стало серьезным осложнением. Компания выполняет дорожные работы и ремонт дворов в Красноперекопском районе Ярославля. В настоящее время мэрия предъявляет подрядчику претензии по поводу того, что он не укладывается в сроки контракта. Сам подрядчик с этими претензиями не согласен.
«По итогам конкурса мы были третьими, и право на заключение контракта перешло к нам после того, как у двух первых организаций возникли проблемы со вторыми частями конкурсной документации. К тому времени мы уже перебросили основные ресурсы на объекты по другим контрактам в области, но отказаться от работы с мэрией уже не смогли — в противном случае мы бы попали в реестр недобросовестных поставщиков. В результате к работе приступили недели на две позже, чем требовалось, и сразу стали добиваться окончательных расчетов от мэрии и территориальных организаций по прошлогодним обязательствам. Долги пока до сих пор окончательно не оплачены, а нас бы эти деньги очень выручили. Правда, пока мы выкручиваемся за счет контрактов в области — там с нами рассчитались сразу. Но мы, безусловно, выполним все свои обязательства. Думаю, дней 10 нам на это понадобится. И если бы мэрия платила вовремя — никаких проблем не возникло бы», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «СК Дортехстрой» Александр Ерохин.
Ерохин отмечает, что компания работает на рынке более 10 лет, и в предыдущие годы в рамках госконтрактов предусматривалась предоплата в размере 30% — на закупку материалов и другие расходы, что, несомненно, было удобно для подрядчиков — они сразу располагали оборотными средствами.
«Лет 5−6 назад перешли на постоплату, но обычно расплачивались в срок. А по прошлому году начали расчеты через 8 месяцев, хотя по условиям контракта работы должны быть оплачены в течение 30 дней. Как быть дальше — посмотрим», — подчеркнул Александр Ерохин.
При этом подрядчики обращают внимание на тот факт, что за нарушение условий контракта для исполнителя, как правило, предусмотрена строгая ответственность и серьезные штрафы. А вот заказчик находится на позиции «хозяин — барин»: неустойка за просроченную оплату — 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ. На сегодняшний день она составляет 12%. Фактически мэрия может кредитоваться ниже ставки коммерческих банков, просто не расплачиваясь вовремя.
«Не совсем справедливые отношения. Мы пока выживаем за счет контрактов в области и других регионах — у нас все расписано до конца года. Но вопрос работы в Ярославле в следующем году мы оставляем открытым. Все будет зависеть от режима оплаты уже выполненных контрактов. Работать «авансом» у нас просто не хватит денег», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в другой подрядной организации, ООО «Бурлакстрой».
Эта компания выполняла установку малых архитектурных форм в рамках программ по благоустройству Ярославля — то есть, обустраивала детские городки и спортплощадки. Всего в областном центре у этого подрядчика насчитывалось более 100 объектов во всех районах — и все сданы вовремя.
«По условиям контракта все объекты должны были быть сданы к 25 августа. В этот день мы завершили последний — старались выполнить все в срок. Другие объекты сдавались ранее. Все работы приняты, акты подписаны — всего на сумму порядка 43 миллионов рублей. Но денег нет до сих пор», — отмечают в руководстве ООО «Бурлакстрой».
Между тем, складывающаяся ситуация уже вызвала негативную реакцию со стороны предпринимателей. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, подрядчики уже не хотят брать муниципальные контракты и не заявляются на участие в конкурсах.
«В моем округе уже во второй раз не состоялся конкурс по ремонту и благоустройству территории в районе улицы Ильинской — к школе № 21 людям порой невозможно пройти из-за грязи. Мэрия говорит, что подрядчики просто отказываются участвовать в конкурсе. Не потому, что сумма маленькая, а потому, что просто не на что. Город не платит им по уже выполненным контрактам. Контракты подразумевают постоплату. То есть подрядчик купил асфальт на свои деньги, но работа не оплачена, и больше кредитовать мэрию частники не могут или не хотят», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.
Также о проблеме расчетов с подрядчиками в 2015 году заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. Он отметил, что такая практика складывалась в течение нескольких последних лет. Особенно напряженная ситуация сложилась в Рыбинске — работать по муниципальным контрактам там уже не хотят ни местные, ни региональные организации. Местным властям приходится привлекать подрядчиков из других регионов.