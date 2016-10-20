Ярославль, 20 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Ярославле складывается напряженная ситуация с выполнением муниципальных контрактов. Из-за отсутствия финансирования некоторые подрядчики уже сегодня не выражают желания брать контракты. Другие задумываются, имеет ли смысл продолжать отношения с мэрией в следующем году, сообщает корреспонденту ИА REGNUM по итогам опроса подрядных организаций.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ремонт дороги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программы благоустройства областного центра профинансированы из областного бюджета лишь на 2%, тогда как готовность объектов составляет 95%. В связи с этим окончание работ затягивается — у подрядчиков просто нет средств на это, ведь муниципальные контракты заключаются на условиях постоплаты, и организации вынуждены вкладывать собственные средства. Однако, уточняют подрядчики, мэрия не расплатилась с ними и по прошлогодним контрактам.

Для ООО «СК «ДорТехСтрой» это обстоятельство стало серьезным осложнением. Компания выполняет дорожные работы и ремонт дворов в Красноперекопском районе Ярославля. В настоящее время мэрия предъявляет подрядчику претензии по поводу того, что он не укладывается в сроки контракта. Сам подрядчик с этими претензиями не согласен.

«По итогам конкурса мы были третьими, и право на заключение контракта перешло к нам после того, как у двух первых организаций возникли проблемы со вторыми частями конкурсной документации. К тому времени мы уже перебросили основные ресурсы на объекты по другим контрактам в области, но отказаться от работы с мэрией уже не смогли — в противном случае мы бы попали в реестр недобросовестных поставщиков. В результате к работе приступили недели на две позже, чем требовалось, и сразу стали добиваться окончательных расчетов от мэрии и территориальных организаций по прошлогодним обязательствам. Долги пока до сих пор окончательно не оплачены, а нас бы эти деньги очень выручили. Правда, пока мы выкручиваемся за счет контрактов в области — там с нами рассчитались сразу. Но мы, безусловно, выполним все свои обязательства. Думаю, дней 10 нам на это понадобится. И если бы мэрия платила вовремя — никаких проблем не возникло бы», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «СК Дортехстрой» Александр Ерохин.

Ерохин отмечает, что компания работает на рынке более 10 лет, и в предыдущие годы в рамках госконтрактов предусматривалась предоплата в размере 30% — на закупку материалов и другие расходы, что, несомненно, было удобно для подрядчиков — они сразу располагали оборотными средствами.

«Лет 5−6 назад перешли на постоплату, но обычно расплачивались в срок. А по прошлому году начали расчеты через 8 месяцев, хотя по условиям контракта работы должны быть оплачены в течение 30 дней. Как быть дальше — посмотрим», — подчеркнул Александр Ерохин.

При этом подрядчики обращают внимание на тот факт, что за нарушение условий контракта для исполнителя, как правило, предусмотрена строгая ответственность и серьезные штрафы. А вот заказчик находится на позиции «хозяин — барин»: неустойка за просроченную оплату — 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ. На сегодняшний день она составляет 12%. Фактически мэрия может кредитоваться ниже ставки коммерческих банков, просто не расплачиваясь вовремя.

«Не совсем справедливые отношения. Мы пока выживаем за счет контрактов в области и других регионах — у нас все расписано до конца года. Но вопрос работы в Ярославле в следующем году мы оставляем открытым. Все будет зависеть от режима оплаты уже выполненных контрактов. Работать «авансом» у нас просто не хватит денег», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в другой подрядной организации, ООО «Бурлакстрой».

Эта компания выполняла установку малых архитектурных форм в рамках программ по благоустройству Ярославля — то есть, обустраивала детские городки и спортплощадки. Всего в областном центре у этого подрядчика насчитывалось более 100 объектов во всех районах — и все сданы вовремя.

«По условиям контракта все объекты должны были быть сданы к 25 августа. В этот день мы завершили последний — старались выполнить все в срок. Другие объекты сдавались ранее. Все работы приняты, акты подписаны — всего на сумму порядка 43 миллионов рублей. Но денег нет до сих пор», — отмечают в руководстве ООО «Бурлакстрой».

Между тем, складывающаяся ситуация уже вызвала негативную реакцию со стороны предпринимателей. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, подрядчики уже не хотят брать муниципальные контракты и не заявляются на участие в конкурсах.

«В моем округе уже во второй раз не состоялся конкурс по ремонту и благоустройству территории в районе улицы Ильинской — к школе № 21 людям порой невозможно пройти из-за грязи. Мэрия говорит, что подрядчики просто отказываются участвовать в конкурсе. Не потому, что сумма маленькая, а потому, что просто не на что. Город не платит им по уже выполненным контрактам. Контракты подразумевают постоплату. То есть подрядчик купил асфальт на свои деньги, но работа не оплачена, и больше кредитовать мэрию частники не могут или не хотят», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.

Также о проблеме расчетов с подрядчиками в 2015 году заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. Он отметил, что такая практика складывалась в течение нескольких последних лет. Особенно напряженная ситуация сложилась в Рыбинске — работать по муниципальным контрактам там уже не хотят ни местные, ни региональные организации. Местным властям приходится привлекать подрядчиков из других регионов.