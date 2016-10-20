Москва, 20 октября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Законопроект о переносе срока перевода услуг по обращение с твердыми коммунальными отходами из состава содержания общего имущества в многоквартирных домах в состав коммунальных услуг внес в Госдуму депутат Олег Шеин («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября. Парламентарий предлагает отодвинуть срок на год — с 1 января 2017 года на 1 января 2018 года.

AndreyIGOSHEV Вывоз мусора

В каждом регионе должны быть приняты региональные программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, определены свои операторы по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Для подготовки и принятия в субъектах РФ территориальных схем обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами требуется больше времени чем до 1 января 2017 года, считает депутат.

Неоправданная поспешность при переходе на сбор, транспортирование, обезвреживание, обработку, размещение и захоронение твердых коммунальных отходов по новым правилам создает предпосылки для срыва выполнения в регионах с требуемым качеством деятельности по обращению с отходами, полагает он.

Принятие законопроекта позволит создать предпосылки для качественной подготовке к переходу на новые правила регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращения неоправданных административных санкций и банкротств лиц, управляющих многоквартирными домами, по вине государства, и, тем самым, повышения к принимаемым государствам решениям, уверен Шеин.

Правительство РФ утвердило новый порядок оплаты вывоза мусора, изменения должны были вступить в силу ещё 1 января 2016 года, но регионы оказались не готовы и нововведение пришлось перенести до 1 января 2017 года. В настоящий момент вывоз мусора входит в тариф «содержание и ремонт жилого фонда», который либо утверждается на общем собрании собственников или если собственники не приняли решение, то устанавливается органами местного самоуправления в порядке ст.158 ЖК РФ.