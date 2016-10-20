Воронеж, 20 октября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Изменения в закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Воронежской области» внесены депутатами Воронежской облдумы на заседании 20 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

vrnoblduma.ru Владимир Нетёсов

Теперь к числу НКО, имеющих право на получение государственной поддержки, будут отнесены и некоммерческие организации, в уставные цели которых входит увековечение памяти жертв политических репрессий. Всего в списке потенциальных получателей средств 21 вид деятельности.

«В регионе зарегистрировано три тысячи НКО. Реально работают из них порядка 500. Программа государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций стартовала в Воронежской области в 2014 году и уже дала зримые результаты: мы видим существенное оживление НКО, эффективность их работы растет. Принятый нами сегодня закон — дополнительный рычаг для дальнейшей активизации деятельности некоммерческого сектора области», — прокомментировал принятие закона председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Также облдума приняла постановление о выходе с законодательной инициативой в Госдуму России, затрагивающей вопросы защиты прав ребенка. Цель законопроекта — снижение количества возвратов детей-сирот из замещающих семей, в том числе — принявших на воспитание кровных родственников.

Семейный и Гражданский процессуальный кодексы предусматривают, что кровные родственники, решившие оформить опеку, попечительство или усыновление, могут не проходить специальную подготовку, предусмотренную для других категорий. Однако, по статистике, именно близкие родственники, не прошедшие такую подготовку, чаще всего и отказываются позже от уже усыновленных детей. Это связано с тем, что, принимая ребенка на воспитание, люди не знают закономерностей возникновения проблем воспитания и особенностей психологии подросткового возраста, возможных путей социализации таких детей. Результат — вторичное сиротство, проявление насилия по отношению к детям, рост детской преступности.

«Законодательная инициатива областной думы направлена на защиту интересов детей-сирот. Убежден, что обязательное прохождение подготовки гражданами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, является профилактической мерой возникновения конфликтных ситуаций. Поэтому наша законодательная инициатива в Госдуму предусматривает распространение этих мер и на кровных родственников», — пояснил Владимир Нетёсов.