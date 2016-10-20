Москва, 20 октября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Россия сможет реализовать оптимистический сценарий развития, если сумеет построить единый подход к созданию безналичной экономики и выявлению конкурентного преимущества внутри нее. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 октября специалист кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления Сколково Егор Кривошея, комментируя прогнозы МЭР по развитию экономики до 2035 года, один из которых предусматривает стагнацию экономики на ближайшие 20 лет.

Roy Luck Поезд с нефтью

«Сценарии развития экономики в России традиционно строятся исходя из цены на нефть. Но из состояния высоких цен на нефть мы уже перешли в реальность, когда цена не превышает 55−60 долларов за баррель, а то и вовсе падает до 35 долларов, как в начале 2016 года. Увеличение вероятности появления альтернативных источников энергии приводит к тому, что зависимость от нефти будет снижаться, а, возможно, и вовсе пропадать», — отметил он.

Вряд ли полный отказ от нефти произойдёт в ближайшие 15−20 лет, но исключать такую возможности нельзя, добавил эксперт. «Наиболее вероятным сценарием будет колебание нефти в районе текущих цен, возможно, даже, продолжение понижение цены на нефть, если в будущем будут какие-то непредвиденные шоки в энергетическом секторе на глобальной арене. Но вопрос не в том, что будет с ценой на нефть. Настоящий вопрос — есть ли у нас будущее после нефти», — подчеркивает Кривошея.

Для того, чтобы это будущее было, России необходимо найти новое сравнительное преимущество, новые области для экспорта и новые возможности для роста, указывает он. «Сегодня усиливается сектор финансовых услуг. И здесь у России есть потенциал. Сравнительное преимущество может быть достигнуто в областях, которые ещё не зарегулированы, но при этом хорошо развиваются. Россия сегодня на пороге перехода к безналичной экономике, и в этой сфере может быть спрятано наше новое преимущество», — предполагает аналитик.

Как пример позитивного развития безналичных технологий эксперт привел рост объемов интернет-банкинга. «Если в течение ближайших 15 лет мы сможем построить единый подход к созданию безналичной экономики и выявлению конкурентного преимущества внутри нее, мы сможем реализовать оптимистичный сценарий, а возможно и опередить его. Но для этого необходим отход от привычной нефтяной иглы и институциональные реформы для повышения роли финансов или других областей», — полагает он.

Минэкономразвития разработало три сценария социально-экономического развития страны до 2035 года. Оптимистичный предполагает рост экономики в среднем на 2% в год, консервативный — на 1,8%. Согласно целевому сценарию, темпы роста могут превысить 4% уже в 2019 году, но для этого экономика должна перейти на инвестиционную модель роста. Сценарий «базовый плюс» предполагает, что российской экономике не удастся вылезти из стагнации в продолжении 20 лет. Реальные доходы населения будут расти в среднем на 1,4% в год и вернутся лишь на уровень 2013 года лишь к 2021 году, полагают в МЭР. В 2035 году реальные расходы граждан превысят докризисный уровень менее чем на 30%, свидетельствуют данные прогноза «базовый плюс».