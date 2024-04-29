Киев, 20 октября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 20 октября, украинский парламент принял Декларацию памяти и солидарности Сейма Республики Польша и Верховной рады Украины. Данным документом Рада осудила пакт Риббентропа-Молотова, а также сегодняшнюю политику Кремля. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, передает ИА REGNUM.

Кукрыниксы. Советская угроза

За постановление № 5280 проголосовали 243 народных депутата Украины. Отмечается, что сегодня подобную декларацию ратифицирует парламент Польши, позже — парламент Литвы.

В декларации отмечается, что «к Второй мировой войне привел заключенный между Советским Союзом и нацистской Германией пакт Риббентропа-Молотова».

«Мы, представители Сейма Республики Польша и Верховной рады Украины, совместно и одновременно принимаем настоящую Декларацию Памяти и Солидарности, чтобы отдать дань уважения миллионам жертв, которые понесли наши народы во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость», — говорится в документе.

«Мы привлекаем внимание к тому факту, что пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами — коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз. Следствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом и массовые репрессии против наших народов. Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, который длился полвека», — отмечается в тексте.

В документе отмечена положительная роль польских и украинских националистических группировок, которые воевали с войсками СССР и Германии. «Мы помним о борьбе польских и украинских национальных сил антикоммунистического и антинацистского сопротивления, которые создали моральную основу для возвращения независимости наших государств. Мы верим в необходимость активизации беспристрастных исторических исследований и необходимость сдерживания сил, которые ведут к спорам в наших государствах».

При этом парламенты стран осуждают «агрессивную» политику Москвы в отношении Украины. В частности власти РФ осудили за «поддержку и осуществление вооруженной интервенции на востоке Украины, нарушение основных норм международного права и договоров, подписанных с Украиной, невыполнение Кремлем договоренностей и ведение гибридной информационной войны».

Кроме того, депутаты парламентов отметили свою «ангажированность в мерах в пользу мирного разрешения конфликта на востоке Украины и возвращение ей территориальной целостности».

Также парламенты призвали страны НАТО сплотиться перед новыми угрозами, углубить сотрудничество с Украиной и поддержать ее «стратегическую цель получить членство в НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев отказался от курса многовекторности и встал на путь евроинтеграции «из-за агрессивной политики Москвы». «Единственное, за что можно поблагодарить Путина, у нас уже нет многовекторности», — считает Порошенко.

Он заявил, что после событий в Крыму и Донбассе жители Украины резко изменили свое отношение к НАТО и ЕС. «С 13%, которые поддерживали НАТО в 2013 году, украинская нация стала мудрее к тому, что это уже 54%. С 32%, которые поддерживали европейскую интеграцию, украинская нация стала настолько мудрой, что уже более 70% поддерживают европейский вектор развития нашей страны», — сказал Порошенко.