Бирмингем, Великобритания, 20 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. 22-летняя дизайнер Хабиба да Сильва, проживающая в городе Бирмингем (Великобритания), представила коллекцию хиджабов для разных рас, сообщает Sputnik.

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«Меня вдохновили многие вещи для создания коллекции Skin, — рассказала дизайнер. — Во-первых, моя страсть к культуре и традициям, во-вторых, я хотела разрушить тенденцию крупных брендов, которые делают одежду лишь для светлокожих моделей».

Отмечается, что коллекция хиджабов выполнена в цветах, которые подходят под различный цвет кожи. Для одежды, появившейся в продаже, используются ткани из хлопка.