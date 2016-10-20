Воронеж, 20 октября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Закон, определяющий перечень муниципальных образований, на территории которых земельные участки под крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства могут предоставляться в безвозмездное пользование, принят в первом чтении Воронежской областной думой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламенте по итогам заседания 20 октября.

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Всего в этот перечень включено 25 муниципальных районов и один городской округ.

«Мы ожидаем поправки к закону и вновь вернемся к документу. Воронежская область традиционно является аграрно-промышленным регионом, и вклад КФХ и ЛПХ в развитие ее экономики существенный. Закон же призван придать дополнительный импульс развитию фермерских и подсобных хозяйств», — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.