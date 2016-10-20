Москва, 20 октября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В российском руководстве не считают, что полностью отсутствует повод для оптимизма по дальнейшему развитию экономики страны. Многое станет ясно по итогам года, в том числе и то, удастся ли «сменить вектор развития». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 20 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока скромные поводы для оптимизма, безусловно, есть», — сказал Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать опубликованный Минэкономразвития прогноз, согласно которому до 2035 года экономика будет преодолевать стагнацию все ближайшие 20 лет, но не преуспеет, а российский ВВП за это время вырастет лишь в полтора раза. Пресс-секретарь ответил, что с прогнозом в Кремле ещё не ознакомились.

«По всей видимости, это какая-то новая работа. Вы знаете, что действительно, продолжается падение в ряде отраслей, но удалось выйти на траекторию роста в других отраслях», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября Минэкономразвития направило в Минфин прогноз социально-экономического развития до 2035 года. Исходя из этого прогноза МЭР, экономика будет преодолевать стагнацию все ближайшие 20 лет, но не преуспеет. Цена на нефть в 2017 году вырастет на $5 (с $40 до $45), а в 2035 году она составит $54,9 за баррель.