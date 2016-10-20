Санкт-Петербург, 20 октября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила главе Министерства образования и науки Ольге Васильевой разобраться в истории с лишением государственной аккредитации одного из старейших петербургских негосударственных вузов — ЧОУВО «Восточно-Европейский институт психоанализа» (ВЕИП). Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в руководстве вуза.

Potekhin Здание Восточно-Европейского Института Психоанализа

Его ректор Михаил Решетников рассказал о развитии конфликта и выразил свою уверенность в том, что приказ надзорного ведомства, принятый на основании результатов опротестованной судом проверки, будет отменен в ближайшее время.

Напомним, наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности вуза федеральным государственным образовательным стандартам. Без госаккредитации вуз может вести образовательную деятельность и выдавать свои дипломы, но только не дипломы установленного Минобрнауки России образца. А студенты вуза лишаются отсрочки от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Поводом для принятия жесткой санкции в отношении ВЕИП стала проверка, проведенная Рособрнадзором в июле текущего года. По ее результатам был составлен акт, выдано предписание об устранении нарушения и составлен протокол об административном правонарушении. Как поясняет ректор вуза Михаил Решетников, причиной стало то, что в одном из документов вуза была допущена техническая ошибка — «а именно, указание в программах практик на возможность проведения выездной практики при требовании стандарта проведения только стационарной практики».

По словам ректора, эта ошибка в документах была немедленно исправлена, а все студенты по факту проходили только стационарную практику, как и требуется по стандарту, что подтверждено документами. Об устранении нарушений Рособрнадзор был официально проинформирован вузом 9 августа. Тем не менее 11 августа на основании акта проверки «Восточно-Европейскому институту психоанализа» была приостановлена государственная аккредитация.

Тогда ВЕИП обратился в суд, который 22 августа 2016 установил, что при проведении июльской проверки были допущены нарушения законодательства. Ректор пояснил, что, поскольку проверка проводилась в то время, когда в вузе не было студентов и преподавателей, а лишь представители администрации, и содержание учебного процесса не проверялось, упомянутая техническая ошибка в описании практики стала единственным формальным поводом заявить о нарушении, что противоречит установленному порядку подобных проверок. При этом никаких нарушений в организации учебно-образовательного процесса в вузе не зафиксировано, а значит, нет повода для каких-либо санкций.

Решение Мирового судьи судебного участка № 155 Санкт-Петербурга вступило в законную силу 13 сентября 2016 года. В Рособрнадзор постановление суда поступило 2 сентября 2016 года, и не было им обжаловано в установленные сроки. Однако действующее судебное решение просто игнорируется. И 4 октября Рособрнадзор издает документ о лишении ВЕИП государственной аккредитации.

«Суд признал, что проверка была недействительной, ее результаты необходимо отменить, и по ней никаких решений принимать нельзя. Однако Рособрнадзор плюёт на постановление суда и издает приказ — лишить аккредитации, опять на основании того единственного замечания», — комментирует Михаил Решетников.

«Пренебрежение судом чиновниками такого ранга — это беззаконие», — возмущен ректор. Он сообщил, что никакого разъяснения действий Рособрнадзора вуз до сих пор от этого ведомства не получил, и считает такое поведение федеральных чиновников откровенным произволом.

«Мы не какая-то «шарашка», а серьезный вуз, имеющий всероссийское и международное признание, — отметил ректор ВЕИП, отметившего в этом году своё 25-летие. — И мы не позволим с собой так обращаться».

eeip.ru Ректор Восточно-Европейского Института Психоанализа Михаил Решетников

6 октября вуз подал жалобу в генеральную прокуратуру РФ, а 11 октября ректор вуза сообщил о создавшейся ситуации вице-премьеру, курирующему сферу образования, Ольге Голодец. 12 октября аналогичная жалоба была передана в Министерство образования РФ.

17 октября Ольга Голодец поручила министру образования и науке Ольге Васильевой рассмотреть жалобу и проинформировать о результатах правительство РФ и петербургский вуз.

Михаил Решетников добавил, что студенты с пониманием отнеслись к данной ситуации и полностью поддерживают администрацию вуза. Только четыре студента временно перевелись в другой вуз, чтобы иметь возможность закончить образование до призыва на военную службу. Обучение по всем образовательным программам в ВЕИП продолжается в полном объеме.

«Мы действуем законным путем, мы подали в Арбитражный суд Москвы, в Мещанский суд города Москвы (по территориальной подсудности Рособрназдора), и я уверен, что мы выиграем это дело, потому что закон на нашей стороне», — говорит ректор.

Восточно-Европейский Институт Психоанализа (ВЕИП) был учрежден 16 сентября 1991 года по инициативе академика Д.С. Лихачева. В 1996 году по указу президента РФ «О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психоанализа» ВЕИП был определен в качестве одного из головных учреждений РФ по этому направлению психологической науки.

С 1991 года Институт проводит полномасштабную психоаналитическую подготовку специалистов в рамках направления «Психология», а также переподготовку специалистов в области психотерапии и психологического консультирования. За 25 лет деятельности Институтом подготовлено более 5200 дипломированных психологов со специализацией в психоанализе, в том числе 6 докторов наук и 28 кандидатов наук

На сентябрь 2016 года общее количество студентов всех форм обучения составляет 1884 человека. Институт имеет собственную библиотеку, компьютерные классы, собственную телестудию, спортзал, студенческое кафе, а также уникальный Музей сновидений, который ежегодно посещают тысячи гостей и туристов из всех стран мира.

По договорам с ветеранскими организациями Санкт-Петербурга, в психологическом центре Института проводится бесплатная реабилитация участников локальных войн. С 2013 года Институт является базовым учреждением Партийной школы Санкт-Петербургского отделения Всероссийской партии «Единая Россия».

Ректор ВЕИП Михаил Решетников в 2016 году избран Почетным профессором Венского университета им. Зигмунда Фрейда. Член Президиума Российского психологического общества, член ученых и методических советов МГУ и СПбГУ, Экспертного совета при министре МЧС.