Москва, 20 октября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Авиаудар истребителей ВВС Бельгии по селению Хассаджек (пригород Алеппо) подтверждается данными российских и сирийских радаров, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

U.S. Air Force Истребитель F-16 ВВС Бельгии

По его словам, Россия располагает «эффективными средствами ПВО, позволяющими вести круглосуточный мониторинг воздушной обстановки практически над всей территорией Сирии». Также контроль осуществляется восстановленными средствами ПВО Сирии.

Минобороны РФ обещает представить 20 октября информацию о маршруте полета и действиях самолетов ВВС Бельгии и ВВС США в воздушном пространстве Сирии 18 октября. По данным ведомства, два бельгийских истребителя F-16 взлетели с аэродрома в Иордании и дважды дозаправлялись в воздухе от американского самолета — заправщика.

Конашенков отметил, что Вашингтон не сообщал Москве о полете бельгийских самолетов в этот день, хотя, как правило, такой обмен информацией происходит.

О том, что в ночь на 18 октября селение Хассаджек подверглось авианалету, ранее сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирии. В результате бомбардировки погибли шесть мирных жителей, четверо ранены. В то время в воздухе не было самолетов ВС РФ или Сирии, сообщили в Минобороны.

Пентагон и министр обороны Бельгии отрицают факт причастности бельгийских истребителей к бомбардировке мирного объекта.