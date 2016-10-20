Воронеж, 20 октября, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Эвакуаторы в скором времени вернутся на воронежские улицы — сегодня, 20 октября, депутаты Воронежской приняли закон, который положил конец временному правовому вакууму в сфере эвакуации автомобилей. Кроме того, сегодня депутаты одобрили корректировки регионального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской областной думы. Всего на заседании было рассмотрено 39 вопросов.

pixabay.com Рост доходов

Так, облдума утвердила изменения в областной бюджет на текущий год — расходы и доходы региональной казны увеличатся на 2,683 млрд рублей. Рост доходов связан с ростом акцизов на нефтепродукты и, соответственно, увеличением поступлений в областной Дорожный фонд

«982 млн руб. депутаты направили на развитие сети автомобильных дорог общего пользования области. 600 млн получит Воронеж, — рассказал по окончании заседания журналистам председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. — Почти 263 млн пойдут в районы на строительство автомобильных дорог местного значения, и еще 770 млн. — на ремонт этих дорог. 50 млн будут предоставлены местным бюджетам в качестве бюджетных кредитов на ремонт дворовых территорий и проездов к ним».

Также депутаты утвердили корректировку бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2016 год — он увеличен на 119 млн руб. за счет межбюджетных трансфертов на дополнительное оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Всего прогнозируемая доходная часть бюджета Фонда в текущем году составит 20 млрд 189 млн рублей.

На заседании депутаты приняли очень ожидаемый в регионе закон — о порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата. На основании принятого сегодня документа органы исполнительной власти смогут утвердить тарифы и схему оплаты оказанных услуг.

Необходимость принятия закона была обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно КоАП РФ, с 1 сентября возврат задержанных транспортных средств должен осуществляться незамедлительно после устранения причины их задержания. Стоимость перемещения и хранения транспортных средств на специализированной стоянке должна оплачиваться в сроки и по тарифам, устанавливаемым уполномоченным исполнительным органом субъекта РФ в сфере государственного регулирования цен и тарифов. В региональном законодательстве такой нормы не было. Теперь правовой вакуум в сфере эвакуации автомобилей устранен.