Рига, 20 октября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Латвию покинули последние двое из 23 беженцев, принятых страной с февраля по сентябрь 2016 года. Об этом рассказывается в документальном фильме Латвийского телевидения «У беженцев есть лица», сообщает портал Delfi.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Жители Эритреи Робель и его жена, которые смогли прожить в Латвии с февраля 2016 года, в начале осени все же решили переселиться в Германию. «Из 23 изначально принятых беженцев на данный момент в Латвии не живет ни один», — рассказывается в фильме о беженцах, снятом Латвийским телевидением.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из 23 беженцев, которых Латвия приняла в рамках европейской программы предоставления убежища, двое остались в стране, остальные отправились в Германию. Глава единственной семьи, остававшейся в Латвии — Робел, работал в центре приема беженцев «Муцениеки» (Mucenieki) переводчиком. Он и его жена были первыми беженцами, приехавшими в Латвию в феврале 2016 года. По словам Робела, он не удивлен отъезду обитателей приюта. Он считает, что беженцам в Латвии наладить жизнь почти невозможно.

Напомним, 8 августа 2016 года в миграционном центре «Муцениеки» прошла акция протеста. В ней приняли участие около двадцати человек. Мигранты выразили неудовлетворение условиями своего проживания в Латвии. Участники акции протеста заявили, что в стране уделяют мало внимания проблеме беженцев, а на выделяемые властями деньги невозможно прожить. Кроме того, участники акции выражали неудовлетворенность бытовыми условиями проживания в «Муцениеках», а также указали на недоступность медицинских услуг.

В свою очередь, представитель Управления по делам гражданства и миграции Ундине Приекуле заявила: «Акций протеста, подобных той, что состоялась 8 августа, до этого не происходило. Однако вопросы насчет того, как выжить при доступном финансировании, мы получаем регулярно. Речь идет о суточных. На сегодняшний день это 3 евро в день. Правительство, насколько могло — повысило эту сумму, с 2,15 (двух пятнадцати) до 3 евро в день. И все же искатели убежища выражают недовольство в связи с тем, что этого недостаточно. Сейчас на пособие в размере 139 евро крайне сложно начать жизнь вне центра для соискателей убежища».

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