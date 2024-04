Москва, 20 октября, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Новый министр спорта Павел Колобков и покинувший этот пост Виталий Мутко, назначенный на должность вице-премьера России, были представлены премьер-министром правительства РФ Дмитрием Медведевым на заседании правительства сегодня, 20 октября.

government.ru На заседании Правительства РФ

При этом Медведев прибег к цитированию на иностранном языке, сославшись на речь Мутко (в 2010 году) на заседании Международной федерации футбола (ФИФА). Тогда Мутко сказал: Let me speak from my heart [Позвольте мне сказать от чистого сердца].

«Ну что. Как некоторые мои коллеги говорят, лет ми спик фром май харт ин рашн», — пошутил он. И ещё раз представил чиновникам коллег, занявших новые для них должности.

Медведев пояснил, что Мутко теперь как вице-премьер, после подписания президентом России соответствующего указа, отвечает за спорт, туризм и молодёжную политику.

«Министр спорта Павел Анатольевич Колобков, он работал в должности заместителя главы ведомства. Уверен, что он готов и к новой ответственной работе», — сказал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мутко на должность вице-премьера России. 20 октября Мутко заявил, что рассмотрит вопрос о своем уходе с поста президента Российского футбольного союза (РФС).