Мосул, Ирак, 20 октября, 2016, 15:08 — ИА Регнум.



RUSSELL LEE KLIKA Американский инструктор и иракские полицейские

Элитные подразделения войск по борьбе с терроризмом Ирака, прошедшие подготовку инструкторами США, присоединились 20 октября к операции по освобождению второго по величине города страны Мосула, сообщает Washington Post.

По словам командующих, подразделения по борьбе с терроризмом, осадили небольшой город Бартала, распложенный в десяти километрах на восток от города, находящегося с 2014 года в руках террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Около полудюжины бронированных автомобилей Humvees готовятся войти в город, после того как вооруженные силы Ирака нанесут по нему артиллерийские удары.

За два последних дня объединенные войска армии Багдада и курдских подразделений пешмерга освободили ряд деревень на юге и востоке от Мосула, приблизившись к городу на расстояние около 16 км.

Напомним, операция по взятию Мосула началась в 15 октября, когда в восточной части города Мосул вооруженные силы Ирака и США начали интенсивный артиллерийский обстрел части захваченного боевиками города. 19 октября бригадный генерал курдских отрядов Сирван Барзани отметил, что на освобождение Мосула от террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребуется по меньшей мере два месяца.