Лондон, 20 октября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Москва заняла 22-е место в списке лучших городов мира. Об этом, как передает RT, свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией PriceWaterhouseCoopers совместно с BAV Consulting.

Daniel Chapma Лондон

«Участникам опроса предложили оценить 30 городов мира в зависимости от уровня экономики, инфраструктуры, инноваций, культуры, досуга, еды и безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, респонденты должны были учитывать влияние на политику и экономику, а также доступность образования и здравоохранения.

Отметим, что Топ-30 лучших городов мира возглавила столица Великобритании, на второй позиции оказался Париж, тройку лидеров закрывает американский Нью-Йорк.

В десятку лучших городов планеты попали также Амстердам, Сидней, Берлин, Токио, Торонто, Стокгольм и Лос-Анджелес.