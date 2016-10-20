Киев, 20 октября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Верховная Рада Украины приняла совместную декларацию парламентов Украины, Польши и Литвы по поводу событий Второй мировой войны, согласно которой на Советский Союз возлагается такая же ответственность за ее начало, как и на нацистскую Германию, сообщает телеканал «112 Украина».

Советские солдаты в освобождённом Киеве. 1944

Представители парламентов Литвы, Польши и Украины совместно и одновременно принимают эту декларацию, «чтобы отдать дань миллионам жертв, которые понесли наши народы во время Второй мировой войны, и осудить внешних агрессоров, которые пытались уничтожить нашу независимость», говорится в документе.

Текст декларации зачитал спикер Рады Андрей Парубий. В нем утверждается, что пакт Риббентропа — Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между Советским Союзом и Германией, привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны, вызванной агрессией Германии, к которой «17 сентября присоединился Советский Союз».

Эти события привели также к решениям, принятым в Ялте в 1945 году, «которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, длившийся полвека». Ответственность за «массовые репрессии» против народов Украины, Польши и Литвы несут нацистский и коммунистический режимы.

Теперь декларацию должен принять польский сейм, в Литве декларацию рассмотрит парламент нового созыва, избранный в октябре.