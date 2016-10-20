Иркутск, 20 октября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. На авиабазе «Белая» в Иркутской области загорелся стратегический бомбардировщик Ту-95. Предположительно, ЧП произошло из-за технической неисправности самолета, видеозапись инцидента оказалась в распоряжении АСН24.

Bandanschik Дальний бомбардировщик Ту-95

Как пояснил автор видео, ранее он наблюдал, как у самолета загорелся турбостартер. По его словам, такие инциденты происходят часто и являются «мелочами жизни».

Самолет загорелся в темное время суток, в это время его винты работали. Рядом с бомбардировщиком на летном поле находились и другие самолеты.