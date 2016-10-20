Ставрополь, 20 октября, 2016, 14:48 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае поножовщина между молодыми людьми в садоводческом товариществе завершилась убийством двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Конфликт между молодыми людьми произошел в Пятигорске. В полиции уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. В ход пошли ножи и двое парней были ранены и скончались на месте.

Их тела с многочисленными ножевыми ранениями были найдены на территории садоводства накануне, 19 октября.

Вскоре полиция задержала предполагаемых убийц. Их двое. Сейчас они под следствием. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Полиция также нашла свидетелей и очевидцев преступления. Идет расследование.

В региональном управлении Следственного комитета уточнили ИА REGNUM, что конфликт разгорелся на фоне наркотиков. Предполагаемым убийцам всего 18 и 20 лет.

В настоящее время в суд готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу также назначен ряд судебных экспертиз.